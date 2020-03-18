Детские сады Нижнего Новгорода закрыты до 5 апреля Общество

Детские сады Нижнего Новгорода будут закрыты всю следующую неделею, до 5 апреля 2020 года. Об этом на пресс-конференции в онлайн-режиме сообщила директор городского департамента образования Елена Платонова 27 марта 2020 года.

Она пояснила, что с 6 апреля детские сады должны открыться в штатном режиме. При этом, департамент образования рекомендует родителям свободное посещение.

Что касается школ, то по окончании каникул, с 6 апреля, начнется дистанционное обучение детей.

"Надеемся, родители станут нашими союзниками в это сложное время. Очень рекомендуем по возможности оставаться дома и не подвергать себя риску. Когда ребенок учится дома, родители должны помочь ему организовать режим сна, рабочее место, создать спокойную психологическую обстановку", – заявила Елена Платонова.

Для дистанционного обучения определен список рекомендованных образовательных платформ. Совмещая их в своей работе, педагоги смогут максимально точно следовать школьной программе. Это "Учи.ру", "Яндекс.Учебник", "Я.Класс", "Фоксфорд", "Российская электронная школа", "Мобильное электронное образование" и "Дневник.ру", "Просвещение".

У некоторых преподавателей уже есть собственные онлайн-уроки, выложенные на YouTube, также для обучения можно использовать соцсети.

"Первая неделя будет особенно сложной, к новым условиям будут адаптироваться и учителя, и родители, и дети. Мы рекомендовали школам подойти к этому периоду внимательно, отказаться от большого количества заданий, в том числе домашних, и от оценок", – сообщила директор департамента.

Для тех, у кого нет интернета, учителя будут проводить индивидуальные консультации.

Напомним, только продуктовые магазины и аптеки будут работать в Нижегородской области с 28 марта по 5 апреля в соответствии с указом главы региона.