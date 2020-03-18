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Общество

Крупные торговые центры Нижнего Новгорода изменили режим работы с 30 марта

30 марта 2020 13:30  [139] Общество

Фото: Андрей Абрамов

Крупные торговые и торгово-развлекательные центры Нижнего Новгорода изменили режим работы с 30 марта 2020 года в соответствии с распоряжением правительства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе "Столицы Нижний".

Управляющая компания вынуждена обеспечить работу тем арендаторам, чей ассортимент попал в список исключений, и которые планируют работу в эти дни. При этом в торговых центрах введены особые меры контроля посещаемости, в том числе усиленный режим санитарной обработки помещений и поверхностей. Ограничено количество работающих входных групп.

Обновленный список работающих операторов в торговых центрах по состоянию на 30 марта:

ТРЦ "Жар-Птица"
Гипермаркет "Окей", "Иджеван", "Аленка", "Мускул бар", "Кантата", "Дочки-Сыночки", "Kari Kids", "Мегафон", "Tele2", "МТС", "Билайн", "Аптека №313", "Питомец", "Галамарт", "Посуда центр", в форме выдачи интернет-заказов: "Макдональдс", "ДНС", "М.Видео". В торговых рядах "Жар-Птица" работают только магазины, торгующие продовольственными товарами.

ТРЦ "Седьмое небо"
Гипермаркет "Ашан", "4 Лапы", "Бубль Гум", "Аптека", "Кантата", "Сладкий Горький", "Ред Кап", "Мегафон", "Tele2", "МТС", "Билайн".

ТРЦ "Фантастика"
Гипермаркет "Ашан", аптека, "Мегафон", "Tele2", "МТС", "Билайн", "Yota", "Дочки-Сыночки", "Детский мир", "ОБИ", "Кантата", "Иджеван".

ТЦ "Республика"
Гипермаркет "Перекресток", "Мегафон", "Tele2", "МТС", "Билайн", "Аптека №313", аптека "АльфаВит", "Детский мир", "Кошкин дом", "Бристоль". Работают только на выдачу интернет-заказов: "ДНС", "М.Видео".

ТЦ "Этажи"
Гипермаркет "EuroSpar" (круглосуточно) и "Аптека №313".

Ранее правительство РФ утвердило список товаров первой необходимости.

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