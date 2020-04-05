Сотрудник гостиницы "Ока" пожаловался на принудительный отпуск под угрозой увольнения

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Сотрудник АО "Гостиничный Комплекс "ОКА" пожаловался в Государственную инспекцию труда в Нижегородской области на принуждение его писать заявление на отпуск под угрозой увольнения. Об этом сообщает пресс-служба госинспекции.
Заявитель сообщил, что работников гостиничного комплекса заставляют писать заявление на отпуск без сохранения заработной платы, в случае отказа в дальнейшем понуждают к увольнению.
Компании направлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. В случае невыполнения предостережения АО "Гостиничный комплекс "ОКА" будет привлечено к административной ответственности.
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