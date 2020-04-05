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Общество

Нижегородская канатная дорога не работает 6 апреля из-за сильного ветра

06 апреля 2020 16:48  [88] Общество

Нижегородская канатная дорога не работает 6 апреля из-за сильного ветра. Об этом сообщает автоинформатор АО "Нижегородские канатные дороги".

Согласно информации, "работа фуникулера приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями".

Ранее сообщалось, что очень сильный ветер с порывами до 18 м/с надвигается на Нижний Новгород. Такие неблагоприятные условия продлятся до вечера.

МЧС предупреждает, что из-за сильного ветра прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных конструкций и падением деревьев со слабой корневой системой.

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