Нижегородская канатная дорога не работает 6 апреля из-за сильного ветра Общество

Нижегородская канатная дорога не работает 6 апреля из-за сильного ветра. Об этом сообщает автоинформатор АО "Нижегородские канатные дороги".

Согласно информации, "работа фуникулера приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями".

Ранее сообщалось, что очень сильный ветер с порывами до 18 м/с надвигается на Нижний Новгород. Такие неблагоприятные условия продлятся до вечера.

МЧС предупреждает, что из-за сильного ветра прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных конструкций и падением деревьев со слабой корневой системой.