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Общество

Продуктовые наборы для льготников начали выдавать в нижегородских школах

06 апреля 2020 18:05  [104] Общество

Фото: Алексей Манянин

Продуктовые наборы для льготников начали выдавать в нижегородских школах 6 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Они предоставляются семьям, дети в которых питаются бесплатно, как льготники.

"Необходимо поддержать семьи, которые и так находятся в сложной жизненной ситуации", - отметил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, по поручению которого организована выдача.

Родители учащихся могут самостоятельно забрать полагающуюся им помощь в школах или воспользоваться доставкой до дома с помощью машин администрации города.

Всего помощь в Нижнем Новгороде получат 13,6 тысяч школьников, в том числе 929 ребят с ограниченными возможностями здоровья и 81 ребенок, оказавшийся в сложной жизненной ситуации.

Как сообщил генеральный директор единого поставщика питания Александр Банцекин, питание выдается единовременно на месяц, поэтому вес набора составляет более 20 килограммов.

"Родителям выдаются два пакета с сухпайками: бакалейная продукция - наборные насыпные продукты - и продукты в твёрдой упаковке. В продуктовые наборы входит: мука, рис, макаронные изделия, сгущёнка, рыбные консервы, говядина тушёная, шоколад, вафли и сок", - рассказал Банцекин.

Раздача наборов организована таким образом, чтобы исключить большое скопление людей. В школах составлено расписание, согласно которого родители могут получить полагающуюся им помощь.

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