Новый светофор заработал на перекрестке ул. Полярная и Анкудиновское шоссе в Нижнем Новгороде Общество

Фото: из соцсети Facebook

Новый светофор заработал на перекрестке улицы Полярная и Анкудиновское шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Владимир Панов в социальной сети Facebook.

"Когда мы в 2018 году запустили группу Вконтакте "Город без пробок", одним из самых частых предложений были варианты организации движения на перекрестке улицы Полярной и Анкудиновского шоссе. На этой развязке всегда большой трафик и, конечно же, пробки. В 2016 году там установили светофор, но его не включали, так как решить проблему он не мог, скорее, усугубил бы ее. Поэтому к решению решили подойти более системно", - пояснил Владимир Панов.

По его словам, в прошлом году в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" улица Полярная в 100 метрах от перекрестка была расширена на одну полосу. Кроме того, был сделан дополнительный выезд из нового микрорайона. Это позволило установить дополнительную секцию светофора для поворота направо.