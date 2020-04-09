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Общество

"Жидкие перчатки" разработали в ННГУ

10 апреля 2020 18:43  [84] Общество

Фото: с сайта вуза

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Гель для длительной защиты рук от вирусов и бактерий ("жидкие перчатки") разработали на базе инжинирингового центра Нижегородского государственного университета им. Лобачевского. Об этом сообщается на сайте вуза.

"После нанесения на кожу и высыхания гель обеспечивает длительную защиту от бактерий и вирусов — действует до восьми часов или до смывания водой. На коже формируется защитная пленка из модифицированного хитозана — природного полимера, который комплексно связан с коллоидным серебром", — рассказал заместитель директора центра инновационного развития  Михаил Горшенин.

Представитель университета отметил, что антибактериальные и противовирусные свойства "жидким перчаткам" дают частицы коллоидного серебра.

"Коллоидное серебро обладает антибактериальным действием, как на грамотрицательные, так и на грамположительные бактерии, а также противовирусным действием. Антибактериальные свойства широко доказаны множеством международных испытаний, противовирусная активность изучена на вирусе иммунодефицита человека, вирусе гепатита В, вирусе простого герпеса, респираторно-синцитиальном вирусе и вирусе обезьяньей оспы", - сказал он.

Также представитель ННГУ подчеркнул, что металлы в противовирусной терапии являются перспективным направлением, так как "могут атаковать широкий спектр целей в вирусе, а значит, существует более низкая возможность развития резистентности по сравнению с обычной противовирусной терапией".

В разработке принимали участие сотрудники кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии химфака ННГУ и Нижегородского института травматологии и ортопедии.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт серийному производству бактерицидных рециркуляторов на заводе имени Г.И. Петровского в Нижнем Новгороде.

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