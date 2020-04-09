Нижегородским предприятиям и организациям необходимо получить разрешение для выхода на улицу сотрудникам с 15 апреля Общество

Нижегородским предприятиям и организациям необходимо получить разрешение для выхода на улицу их сотрудникам. Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 15 апреля 2020 года подтвердить свою необходимость выхода на улицу работающие люди смогут с помощью QR-кода, полученного организацией с помощью сервиса "Карта жителя Нижегородской области".

Соответствующие изменения внесены 11 апреля 2020 года в Указ Губернатора от 13 марта 2020 года.

Во внесенных изменениях к указу сообщается, что "Подтверждения, выданные юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в порядке, установленном подпунктом "б" пункта 8.2 Указа Губернатора области № 27, с 15 апреля аннулируются. В случае, если указанными лицами одновременно получено Подтверждение в порядке, предусмотренном подпунктом "а" пункта 8.2 Указа Губернатора области № 27, электронные подтверждения продолжают действовать".

а) обеспечить подачу заявки на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru")

б) в случае технической невозможности подачи заявки, в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, оформлять заявку на получение Подтверждения, по форме, утвержденной настоящим Указом, а также направлять списки работников, привлеченных для работы в недистанционном режиме в соответствии с положениями настоящего Указа, на официальный электронный почтовый ящик органа, уполномоченного на выдачу Подтверждения, в соответствии с пунктом 12 настоящего Указа, по форме, размещенной на официальном сайте Правительства Нижегородской области. При этом обеспечить работников, задействованных в работе, заверенными копиями Подтверждения в целях предъявления проверяющим органам, а также оригиналом Справки. (подпункт "б" утратит силу с 15 апреля 2020 года).

Если работодатель еще не получил подтверждения или получил подтверждение только в виде документа на электронную почту от администрации, необходимо оперативно оформить личный кабинет на портале или в мобильном приложении, создать заявку со списком сотрудников и отправить на рассмотрение в орган, уполномоченный принимать решение.

В случае, если заявка одобрена, у работодателя появляется возможность оперировать списком сотрудников в личном кабинете. Сотрудники из списка, сформированного работодателем, установив на свои телефоны приложение, получают свои QR-коды с пометкой "От работодателя".

При обращении уполномоченного лица сотруднику необходимо предоставить QR-код на экране телефона либо оформить выход "дом-работа" через номер 112 по "кнопочному" телефону.

Нижегородцам также предложено подтверждать выход на улицу по многоканальному номеру телефона 8-930-215-11-11.

Call-центр для пострадавших от пандемии коронавируса предпринимателей открылся в Нижегородской области на прошлой неделе.

Отметим, что по состоянию на утро 13 апреля 2020 года официально выявлено 224 случая заражения коронавирусом, из них 4 пациента умерли, 20 человек – выздоровели.

Напомним, 25 протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области в выходные.