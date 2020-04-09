Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2020 11:56  [674] Случаи заражения коронавирусом подтверждены в 20 районах Нижегородской области
15 апреля 2020 11:50  [75] Мошенники обманули нижегородку под видом подработки
15 апреля 2020 11:38  [62] Свыше 500 обращений поступило на нижегородский портал "Вам решать" за два месяца
15 апреля 2020 11:11  [92] "Транснефть-Верхняя Волга" поддерживает надежную работу объектов нефтепроводного комплекса в пожароопасный период
15 апреля 2020 11:07  [284] Всего 339: еще 47 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области
15 апреля 2020 10:56  [432] Схема движения в районе развязки Неклюдово – Золотово изменится с 15 мая
15 апреля 2020 10:44  [107] Коллеги из Китая прислали НГЛУ защитные маски
15 апреля 2020 10:19  [180] Отдыхавших на берегу озера нижегородцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
15 апреля 2020 10:00  [125] Нижегородский Роспотребнадзор рассказал, как подготовиться к празднованию Пасхи
15 апреля 2020 09:08  [227] Более 13 тысяч обращений по теме коронавируса поступило на "горячую линию" минздрава Нижегородской области
Общество

Мошенники обманули нижегородку под видом подработки

15 апреля 2020 11:50  [75] Общество

Мошенники обманули нижегородку под видом подработки. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, возбуждено уголовное дело.

Ранее 58-летняя жительница Советского района обратилась в полицию. Она пояснила, что разместила резюме на сайте вакансий для подработки. Вскоре на телефон поступил звонок от неизвестного лица. Он предложил в качестве подработки ухаживать за престарелым человеком.

В ходе беседы злоумышленник выяснил реквизиты банковской карты якобы для перечисления средств. Таким образом, пенсионерка лишилась 120 тысяч рублей.

Отметим, что появились новые виды мошенничества в связи с коронавирусом. В частности, в офисы и прочие конторы, которые продолжают работать, приходят неизвестные, представляются сотрудниками Роспотребнадзора и предлагают купить у них брошюры с информацией о профилактике "Коронавирус COVID-19". В случае отказа, мошенники угрожают применить в отношении несостоявшихся покупателей меры административного воздействия.

Кроме того, мошенники начали рассылать нижегородцам ложные сообщения о штрафах.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph