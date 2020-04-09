Мошенники обманули нижегородку под видом подработки Общество

Мошенники обманули нижегородку под видом подработки. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, возбуждено уголовное дело.

Ранее 58-летняя жительница Советского района обратилась в полицию. Она пояснила, что разместила резюме на сайте вакансий для подработки. Вскоре на телефон поступил звонок от неизвестного лица. Он предложил в качестве подработки ухаживать за престарелым человеком.

В ходе беседы злоумышленник выяснил реквизиты банковской карты якобы для перечисления средств. Таким образом, пенсионерка лишилась 120 тысяч рублей.

Отметим, что появились новые виды мошенничества в связи с коронавирусом. В частности, в офисы и прочие конторы, которые продолжают работать, приходят неизвестные, представляются сотрудниками Роспотребнадзора и предлагают купить у них брошюры с информацией о профилактике "Коронавирус COVID-19". В случае отказа, мошенники угрожают применить в отношении несостоявшихся покупателей меры административного воздействия.

Кроме того, мошенники начали рассылать нижегородцам ложные сообщения о штрафах.