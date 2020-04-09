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Происшествия

Нижегородец подозревается в том, что на деньги клиента построил себе дом

15 апреля 2020 16:33  [66] Происшествия

Нижегородец подозревается в том, что на деньги клиента построил себе дом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Советского района.

Согласно информации, 37-летний житель Нижнего Новгорода обвиняется в совершении преступления по ч.3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере. Уголовное дело направлено в Советский районный суд.

По материалам дела, с февраля по апрель 2019 года пострадавший передавал обвиняемому деньги в качестве аванса за выполнение строительных работ. Злоумышленник обещал исполнить их надлежащим образом и в срок. Однако делать этого изначально не собирался.

Полученные деньги общей суммой 753,9 тысяч рублей он вложил в строительство дома на своем участке.

Обвиняемый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.  Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

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