СУ СК проводит проверку из-за того, что нижегородец не пропустил скорую помощь

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Сотрудники следственного управления СК России по Нижегородской области проводят доследственную проверку по факту препятствования нижегородцем проезду скорой помощи. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Проверка организована по информации, размещенной в группе социальной сети ВКонтакте. Нижегородка рассказала, что стала свидетелем, как водитель автомобиля "демонстративно" мешал автомобилю скорой помощи выехать со двора по адресу: ул. Бонч-Бруевича, 8А в Приокском районе.
Мужчина заезжал на своем автомобиле во двор, в то время как скорая выезжала на основную дорогу. Вместо того, чтобы пропустить спецавтомобиль, он остановился и открыл капот. Скорой помощи пришлось сдавать задним ходом.
Автор публикации написала, что в скорой в этот момент находился пациент.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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