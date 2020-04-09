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Происшествия

СУ СК проводит проверку из-за того, что нижегородец не пропустил скорую помощь

16 апреля 2020 15:54  [4] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

Сотрудники следственного управления СК России по Нижегородской области проводят доследственную проверку по факту препятствования нижегородцем проезду скорой помощи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверка организована по информации, размещенной в группе социальной сети ВКонтакте. Нижегородка рассказала, что стала свидетелем, как водитель автомобиля "демонстративно" мешал автомобилю скорой помощи выехать со двора по адресу: ул. Бонч-Бруевича, 8А в Приокском районе.

Мужчина заезжал на своем автомобиле во двор, в то время как скорая выезжала на основную дорогу. Вместо того, чтобы пропустить спецавтомобиль, он остановился и открыл капот. Скорой помощи пришлось сдавать задним ходом.

Автор публикации написала, что в скорой в этот момент находился пациент.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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