Нижегородка перечислила мошенникам 2,3 млн рублей Общество

Нижегородка перечислила мошенникам 2,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону 20 апреля 2020 года.

50-летняя женщина пояснила полицейским, что ей на номер телефона позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. В ходе разговора лжесотрудник объяснил потерпевшей, что с ее банковского счета мошенники пытались снять крупную сумму денег, но служба безопасности отменила данную операцию. Через некоторое время женщине на телефон позвонил другой неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и подтвердил факт попытки снятия денежных средств. Далее представитель силового ведомства предложил для сохранности сбережений осуществить их перевод на несколько проверенных счетов. Потерпевшая под психологическим воздействием доверилась мошенникам и перевела на указанные счета крупную сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание - 10 лет лишения свобод со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что фиксируются новые виды мошенничества в связи с коронавирусом.