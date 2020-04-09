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Общество

Нижегородская стоматологическая клиника подозревается в мошенничестве

20 апреля 2020 09:58  [911] Общество

Нижегородская стоматологическая клиника подозревается в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 20 апреля 2020 года.

Проверкой установлено, что в феврале 2018 года нижегородка обратилась за медицинской помощью в стоматологическую клинику, которую посещала несколько раз, где ей залечили 3 зуба. Согласно представленным реестрам счетов женщине залечили 25 зубов.

Страховая компания перечислила клинике более 25 000 рубле за медицинские услуги по лечению зубов, которые по факту нижегородке не оказывались.

По результатам проверки в адрес директора клиники внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено.

Вместе с тем, прокуратурой района в территориальный отдел СУ СК РФ по Нижегородской области направлены материалы проверки по факту хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

Напомним, стоматологические клиники Нижегородской области в период борьбы с коронавирусом принимают только экстренных пациентов.

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