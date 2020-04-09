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Происшествия

Групповой несчастный случай произошел на нижегородском заводе "Красное Сормово"

20 апреля 2020 13:30  [593] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Групповой несчастный случай произошел на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Об этом 20 апреля 2020 года сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Пострадали два маляра судокорпусного цеха (28 и 37 лет). Согласно информации, 16 апреля они занимались окраской поврежденных мест на крышках люковых закрытий одного из судов и упали со строительных лесов в трюм.

В результате падения работники получили открытые и закрытые переломы, в том числе со смещением, а также ушибы и разрывы внутренних органов.

В настоящее время Госинспекция труда опрашивает свидетелей происшествия и пострадавших, проверяется соблюдение норм охраны труда.

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