Групповой несчастный случай произошел на нижегородском заводе "Красное Сормово" Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Групповой несчастный случай произошел на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Об этом 20 апреля 2020 года сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Пострадали два маляра судокорпусного цеха (28 и 37 лет). Согласно информации, 16 апреля они занимались окраской поврежденных мест на крышках люковых закрытий одного из судов и упали со строительных лесов в трюм.

В результате падения работники получили открытые и закрытые переломы, в том числе со смещением, а также ушибы и разрывы внутренних органов.

В настоящее время Госинспекция труда опрашивает свидетелей происшествия и пострадавших, проверяется соблюдение норм охраны труда.