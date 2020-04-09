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Общество

Резиденты нижегородского технопарка "Анкудиновка" начали разработку экспресс-тестов на коронавирус

20 апреля 2020 14:18  [404] Общество
Технопарк Анкудиновка

Технопарк Анкудиновка

Фото: министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Резиденты нижегородского технопарка "Анкудиновка" начали разработку экспресс-тестов на коронавирус. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин 20 апреля 2020 года.

"Сейчас важно обеспечить медицинские учреждения всем необходимым для борьбы с коронавирусной инфекцией. В регионе увеличено производство масок до порядка 470 тысяч штук в месяц – это почти в 16 раз больше, чем в начале марта. Региональный минпром опубликовал список производителей на своем сайте, чтобы все могли заказать у них продукцию. Уже началось производство бактерицидных рециркуляторов на заводе имени Петровского, скоро там же начнется выпуск наркозно-дыхательных аппаратов с функцией ИВЛ. Подобную продукцию начнут выпускать и другие предприятия региона", - отметил Евгений Люлин.

По словам генерального директора компании "Национальный БиоСервис" (НБС) Виталия Пруцкого, до пандемии организация занималась исследованиями в области онкологии, но сейчас перестраивает свою работу и планирует создать стандартизированный набор образцов биоматериала для оценки эффективности тестов на коронавирус.

В настоящий момент в разработке находятся экспресс-тесты, которые должны помочь быстро и эффективно распознать распространителей инфекции и, кроме того, выявить тех, кто уже переболел, в том числе бессимптомно, и в обозримом будущем не имеет рисков заразиться новой коронавирусной инфекцией.

Компания планирует расширить сотрудничество с Роспотребнадзором, а также с медицинскими организациями, чтобы иметь возможность получить биоматериал от пациентов и тех, кто уже перенес инфекцию, что крайне важно в процессе дальнейшей разработки референтной панели для оценки эффективности и безопасности тестов для диагностики нового коронавируса и мониторирования возникающего к вирусу иммунитета.

Ранее сообщалось, что 30 предприятий Нижегородской области начали выпуск медицинских и гигиенических масок. Также было запущено серийное производство бактерицидных рециркуляторов на заводе имени Г.И. Петровского в Нижнем Новгороде в апреле этого года. 

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