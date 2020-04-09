Нижегородский минтранс отзывает подтверждение на работу у перевозчика ИП Мещеряковой Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородский минтранс и региональное управление Роспотребнадзора утром 20 апреля провели совместный рейд по выявлению перевозчиков, которые не исполняют требования Роспотребнадзора в части эпидемиологической безопасности: не увеличивают количество подвижного состава в часы пик, чтобы получить доход за счет большого числа людей в автобусе; не проводят в салонах обязательную регулярную дезинфекцию; не обеспечивают безопасность водителей и пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Комиссия отслеживала как муниципальные автобусы, так и частных перевозчиков. Она регистрировала случаи, когда водитель был без маски и при этом непосредственно контактировал с пассажирами, а самих пассажиров в салоне было много. Нарушения выявлены как в муниципальных автобусах, так и в маршрутных такси. Однако, как показала проверка, частные перевозчики чаще нарушают требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

По итогам рейда минтранс Нижегородской области принял решение в связи с грубыми неоднократными нарушениями отозвать подтверждение на право работы в условиях повышенной готовности у ИП Мещеряковой Людмилы Ивановной. Перевозчик сможет возобновить деятельность после того, как подтвердит устранение выявленных нарушений. На это время будет увеличено количество муниципальных автобусов большой вместимости, которые работают на дублирующих маршрутах.

При этом, с другими перевозчиками были проведены только профилактические беседы и разъяснения о необходимости увеличить количество подвижного состава на маршруте в часы пик.

Напомним, согласно указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, на нижегородских предприятиях, которые возобновили работу, усилены проверки соблюдения правил, установленных на период неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Отметим, что ИП Мещерякова Л.И. работает в этой сфере с 2003 года. Основной вид деятельности - регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.

Напомним, антилидерами по количеству заболевших коронавирусом стали Нижний Новгород, Павловский и Борский районы.