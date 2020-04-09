"Ново-Сормовское" кладбище в Нижнем Новгороде расширили Общество

"Ново-Сормовское" кладбище в Нижнем Новгороде расширили. Об этом сообщили в городском управлении муниципальных кладбищ.

На кладбище распланирован под захоронения новый земельный участок площадью 7,4 гектаров. Там выполнены работы по планировке участка, планировке территории бульдозером, утилизации отходов объемом более 3,3 тысячи куб.м.

На части распланированной территории создан квартал на 17 тысяч новых общегражданских захоронений.

Ранее сообщалось, что там будет также организован "квартал ветеранов" и "квартал семейных захоронений".

Сейчас на "Ново-Сормовском" кладбище остается еще один свободный от захоронений участок площадью чуть более 12 гектаров.

Напомним, нижегородские кладбища закрыты для посещения до особого распоряжения из-за пандемии коронавируса.

СПРАВКА:

"Ново-Сормовское" кладбище было основан в 1972 году. Оно считается одним из самых крупных в Европе. Площадь некрополя более 230 га.

На территории кладбища работает крематорий.