Последние новости рубрики Общество
22 апреля 2020 15:02  [34] Еще один пациент с коронавирусом умер в Нижегородской области
22 апреля 2020 14:29  [118] Новое кладбище появится в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
22 апреля 2020 14:22  [111] Ленинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде
22 апреля 2020 14:02  [88] Нижегородец подозревается в краже 30 банок шоколадной пасты из магазина на Покровке
22 апреля 2020 14:01  [82] Нижегородцам предложили посадить деревья в память о героях ВОВ на своих участках
22 апреля 2020 13:37  [92] Прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов "ЛУКОЙЛ" продолжается в Нижегородской области
22 апреля 2020 13:23  [102] Мемориальную доску предложено установить в Нижнем Новгороде в память об Иване Ивлиеве
22 апреля 2020 12:30  [265] "Ново-Сормовское" кладбище в Нижнем Новгороде расширили
22 апреля 2020 12:18  [112] Прокуратура обязала администрацию Лукояновского района снести аварийные дома
22 апреля 2020 11:31  [848] Шестой пациент скончался от коронавируса в Нижегородской области
Общество

"Ново-Сормовское" кладбище в Нижнем Новгороде расширили

22 апреля 2020 12:30  [265] Общество

"Ново-Сормовское" кладбище в Нижнем Новгороде расширили. Об этом сообщили в городском управлении муниципальных кладбищ.

На кладбище распланирован под захоронения новый земельный участок площадью 7,4 гектаров. Там выполнены работы по планировке участка, планировке территории бульдозером, утилизации отходов объемом более 3,3 тысячи куб.м.

На части распланированной территории создан квартал на 17 тысяч новых общегражданских захоронений.

Ранее сообщалось, что там будет также организован "квартал ветеранов" и "квартал семейных захоронений".

Сейчас на "Ново-Сормовском" кладбище остается еще один свободный от захоронений участок площадью чуть более 12 гектаров.

Напомним, нижегородские кладбища закрыты для посещения до особого распоряжения из-за пандемии коронавируса.

СПРАВКА:

"Ново-Сормовское" кладбище было основан в 1972 году. Оно считается одним из самых крупных в Европе. Площадь некрополя более 230 га.

На территории кладбища работает крематорий.

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph