Почти 80 тысяч человек сдали тесты на коронавирус в Нижегородской области Общество

Почти 80 тысяч человек сдали тесты на коронавирус в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным на 1 мая, в регионе 79 761 человек прошел тестирование на коронавирусную инфекцию.

Глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что возрос средний показатель тестирований: если еще вчера он составлял 2 324 человека на 100 тысяч населения, то 1 мая – 2 492 человека. За последние сутки в регионе протестирован 4 891 человек.

По абсолютному числу протестированных на коронавирус жителей Нижегородская область занимает лидирующее место в Приволжском федеральном округе.

Сейчас в регионе тесты исследуют специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области, Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД", Приволжского исследовательского медицинского университета, Приволжского окружного медицинского центра, Нижегородского областного клинического противотуберкулезного диспансера, ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" №50 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) в Сарове и ООО "АВК Мед".

Ранее Глеб Никитин заявил об увеличении объема тестирования для контроля за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

"По-прежнему на особом контроле состояние здоровья тех людей, которые относятся к группе риска: это контактировавшие с зараженными и приехавшие из регионов с высоким уровнем заболеваемости", - добавил губернатор.