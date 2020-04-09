Всего 1214: еще 118 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области Общество

Еще 118 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Таким образом, по состоянию на 25 апреля, в регионе зарегистрировано 1214 заболевших. Из них 109 человек выздоровели и выписаны. Всего протестировано 55137 человек.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что только соблюдение режима повышенной готовности способно стабилизировать ситуацию с распространением заболевания.

"Мы видим, что на динамику заболеваемости напрямую влияет отношение к самоизоляции и уровень самодисциплины. Снижение этих показателей затем ведет к росту заболеваемости. Например, если в выходные больше становится людей в общественных местах или на улице, то спустя какое-то время мы фиксируем прирост заболевших. Правила для всех одни – без крайней необходимости выходить на улицу нельзя. Можно поехать на дачу, но ни в коем случае не нужно принимать гостей или собираться компаниями. Вирус распространяется крайне стремительно. Сегодня вы можете нормально себя чувствовать, а завтра вам может потребоваться экстренная медицинская помощь", - сказал он.

"На сегодняшний день 109 нижегородцев уже вылечились от коронавируса. Но эта цифра не должна успокаивать. Только в субботу подтверждено еще 118 случаев. Мы не должны допустить, чтобы нагрузка на систему здравоохранения росла еще большими темпами. Наша задача – как можно быстрее пройти этот период", - добавил Глеб Никитин.

Глава региона также сообщил, что сейчас 2 996 человек в Нижегородской области находятся под наблюдением врачей, 34 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.

Напомним, что случаи заражения коронавирусом подтверждены в 39 районах и городских округах Нижегородской области, включая Нижний Новгород.