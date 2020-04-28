Доследственная проверка организована по информации о хороводе в Стригинском бору Нижнего Новгорода Общество

Доследственная проверка организована по информации, размещенной в СМИ, о хороводе в Стригинском бору. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 27 апреля 2020 года.

В настоящее время следователи отдела по Автозаводскому району СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что в соцсети ВКонтакте, в группе "Типичный Нижний Новгород", опубликовано соответствующее видео.