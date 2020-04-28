Доследственная проверка организована по информации о хороводе в Стригинском бору Нижнего Новгорода

Доследственная проверка организована по информации, размещенной в СМИ, о хороводе в Стригинском бору. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 27 апреля 2020 года.
В настоящее время следователи отдела по Автозаводскому району СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Отметим, что в соцсети ВКонтакте, в группе "Типичный Нижний Новгород", опубликовано соответствующее видео.
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