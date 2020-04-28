Чугунные задвижки для трубопровода

Чугунные задвижки – компоненты трубопроводов, используемые для ограничения перемещения потоков.

Задвижки из чугуна – это разновидность запорной арматуры. Конструкция изделий, которые можно приобрести здесь https://tdnhi.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura/zadvizhki/chugunnye/ отличается простотой надежностью в эксплуатации. С помощью любого запорного изделия можно быстро закрыть или открыть проходящий поток в трубопроводе.

Чугунные задвижки используют при организации трубопроводов в различных отраслях промышленности, энергетике и сельском хозяйстве. Данный вид запорной арматуры востребован при обустройстве систем:

Холодного и горячего водоснабжения.

Газоснабжения и отопления;

Канализационных и сточных магистралей.

Виды

Запорные устройства могут быть полнопроходными и неполнопроходными. В первом случае они имеют диаметр равный диаметру трубопровода и позволяют полностью при необходимости перекрыть поток. Неполнопроходные изделия имеют сечение, меньшее сечения трубопровода. Они предназначены для сужения потока.

Наиболее функциональными считаются клиновые задвижки из чугуна. Особенностью изделий является то, что запорный элемент представляет собой клинообразный круглый диск. При проворачивании шпинделя он начинает двигаться перпендикулярно потоку, тем самым перекрывая его.



По конструктивным особенностям запорного элемента клиновые задвижки классифицируются следующим образом:

Цельноклиновые. Их минусом является быстрый износ уплотнителей. При ремонте требуется снимать задвижку, используя специальное оборудование. Кроме того существует высокая вероятность заклинивания при использовании в высокотемпературных средах.

Задвижки с составным клином. В конструкции используется два диска, которые соединены под углом. Благодаря этому гарантируется плотное прилегание и обеспечение герметичности. В этом случае уменьшается износ запорного элемента и упрощается ремонт. Но минусом таких задвижек являются большие габариты.

Задвижки с упругим клином. В конструкции устанавливается специальный упругий элемент, что гарантирует максимальную подвижность затвора. Это полностью исключает вероятность заклинивания при эксплуатации в любых средах с различной температурой.



Шиберные чугунные задвижки отличаются тем, что в них для перекрытия потока используются одно- или двухдисковые металлические пластины. Принцип работы заключается в том, что затворы разворачиваются под определенным углом в трубопроводе. На контактирующих поверхностях устанавливаются упругие элементы, гарантирующие герметичность.



Чугунные задвижки могут оснащаться различными системами управления. В механических изделиях вращение маховика выполняется вручную. Это не позволяет гарантировать быстрое перекрытие потока в трубопроводе в случае аварии. Поэтому в ответственных местах устанавливаются изделия, оснащенные пневмоприводом, гидроприводом или электроприводом. Но наиболее удобными в эксплуатации считаются запорные устройства с дистанционным управлением.



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