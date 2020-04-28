Услуга ремонта квартир

Различные виды ремонта квартир требуют разных финансовых и трудовых затрат. Заказывая ремонт квартир в Нижнем Новгороде или других городах России в специализированных строительных компаниях необходимо определиться с перечнем работ, которые должны быть выполнены. Ремонтные мероприятия классифицируются следующим образом:

Косметический ремонт.

Капитальный ремонт.

Авторский ремонт с разработкой индивидуального дизайн-проекта.

Самым бюджетным считается косметический ремонт. При его проведении не затрагиваются какие-либо инженерные коммуникации, а проводятся исключительно отделочные работы и плиточные работы. В процессе проведения ремонтных мероприятий:

Выравниваются потолочные и стеновые поверхности.

Наклеиваются новые обои или окрашиваются стены или потолки.

При необходимости выполняется замена наличников и плинтусов. Также может быть предусмотрен монтаж нового напольного покрытия. Данный вид ремонта квартир отличается тем, что для него не требуется много времени. Очень часто даже нет необходимости привлекать специалистов. Все работы отличаются простотой и вполне под силу тем, кто обладает элементарными навыками и умением.

Капитальный ремонт – это дорогостоящий и сложный вид ремонта квартир. В процессе проведения ремонтных мероприятий выполняется замена устаревших коммуникаций: электрической проводки, водопроводной и канализационной системы, а также многое другое. При необходимости выполняется перепланировка помещений, что позволяет полностью изменить квартиру. Данный вид ремонта нецелесообразно выполнять самостоятельно, Более того, при капитальном ремонте необходимо будет позаботиться о другом месте проживания.

Авторский ремонт с разработкой индивидуального дизайн-проекта сегодня более известен под названием евроремонт. Он предполагает использование высококачественных дорогостоящих материалов от известных производителей. При проведении евроремонта продумываются все нюансы интерьера, предусматривается грамотное зонирование помещений и установка современного бытового оборудования. Очень часто данный вид ремонта проводится «под ключ». На завершающем его этапе выполняется расстановка мебели. Заказчик въезжает в полностью оборудованную комфортную квартиру.

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