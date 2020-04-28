Пластиковые окна

Современные пластиковые окна – сочетание эстетичности и комфортности.

Несмотря на то, что пластиковые окна появились не так давно, они сегодня являются лидерами на рынке оконных конструкций. Заказать оконные конструкции в Санкт-Петербурге можно здесь https://oknapiter.ru/products/plastikovye-okna/.

Особенности

При выборе пластиковых окон изначально следует определиться с видом используемого стеклопакета. От этого зависят тепло- и изоляционные свойства изделий. Оконные конструкции бывают:

Однокамерными. В этом случае используется два листа стекла, толщина камеры между ними составляет 14-32 мм. Как правило, такие изделия устанавливаются в неотапливаемых помещениях, где нет необходимости минимизировать потери тепла и обеспечивать качественную теплоизоляцию.

Двухкамерными. В изделиях устанавливается 3 листа стекла, при этом монтажная глубина составляет от 30 - 58 мм. В энергосберегающих конструкциях устанавливаются I -стекол с напылением, а камеры заполняются инертным газом. Это гарантирует увеличение энергоэффективности на 10 – 15%.

Трехкамерными. Данные изделия дорогостоящие. Их целесообразно устанавливать в холодных климатических зонах.

В стеклопакетах также могут устанавливаться разные стекла:

Теплосберегающие. Они отличаются наличием металлизированной, невидимой глазу, пленки. Такое покрытие отражает тепловую часть спектра, но при этом пропускает видимые лучи, что гарантирует высокую прозрачность и исключает искажение цветовых оттенков.

Тонированные. Окрашивание выполняется на этапе производства стекла при применении специальной технологии. Такие стекла сохраняют прозрачность и отличаются оригинальным внешним видом.

Ударопрочные. В этом случае устанавливается закаленное стекло или триплекс. Целесообразно такие конструкции устанавливать на нижних этажах, что позволит защитить окно при случайных ударах или намеренных действий.

Пластиковые окна могут иметь разное количество створок. Это позволяет правильно подобрать вариант в зависимости от условий эксплуатации:

Одностворчатые окна подходят для монтажа в небольших проемах.

Двустворчатые окна считаются стандартным вариантом. Они монтируются в проемах более 80 см.

Трехстворчатые окна устанавливают в больших проемах, как правило, такой вариант предусматривают в гостиных.

Створки в пластиковых окнах могут быть глухими и открывающимися. Во втором случае могут использоваться разные механизмы. Наиболее востребованными являются поворотные створки, которые позволяют открывать окно стандартным способом. Также часто устанавливаются откидные механизмы, которые позволяют приоткрывать исключительно верхнюю часть створки. Повышенное удобство при эксплуатации гарантирует сочетание поворотного и откидного механизма. Также удобными в использовании считаются раздвижные пластиковые окна. Благодаря им можно сэкономить полезное пространство, поэтому такие конструкции очень часто устанавливают на балконах и лоджиях.

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