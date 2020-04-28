Современные пластиковые окна – сочетание эстетичности и комфортности.
Несмотря на то, что пластиковые окна появились не так давно, они сегодня являются лидерами на рынке оконных конструкций. Заказать оконные конструкции в Санкт-Петербурге можно здесь https://oknapiter.ru/products/plastikovye-okna/.
Особенности
При выборе пластиковых окон изначально следует определиться с видом используемого стеклопакета. От этого зависят тепло- и изоляционные свойства изделий. Оконные конструкции бывают:
В стеклопакетах также могут устанавливаться разные стекла:
Пластиковые окна могут иметь разное количество створок. Это позволяет правильно подобрать вариант в зависимости от условий эксплуатации:
Створки в пластиковых окнах могут быть глухими и открывающимися. Во втором случае могут использоваться разные механизмы. Наиболее востребованными являются поворотные створки, которые позволяют открывать окно стандартным способом. Также часто устанавливаются откидные механизмы, которые позволяют приоткрывать исключительно верхнюю часть створки. Повышенное удобство при эксплуатации гарантирует сочетание поворотного и откидного механизма. Также удобными в использовании считаются раздвижные пластиковые окна. Благодаря им можно сэкономить полезное пространство, поэтому такие конструкции очень часто устанавливают на балконах и лоджиях.
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