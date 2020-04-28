Монтаж металлических пролетов завершился на трех из пяти эстакад развязки Неклюдово – Золотово Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Монтаж металлических пролетов завершился на трех из пяти эстакад транспортной развязки Неклюдово – Золотово. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. Заместитель губернатора Сергей Морозов проверил ход работ 28 апреля 2020 года.

На оставшихся двух путепроводах этот этап планируется завершить до конца недели. Практически завершен перенос коммуникаций, на 86% оценивается готовность возведение насыпи, на некоторых участках началось устройство дорожной одежды и освещения. Общая строительная готовность транспортной развязки по фактически выполненным работам сегодня оценивается более чем в 50%.

Ежесуточно на объекте работают 100-120 человек, используется 35-40 единиц техники. Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области контролирует соблюдение на объекте эпидемиологических требований – это обязательное условие для продолжения работ.

"Привлеченных подрядчиком сил достаточно для того, чтобы держать высокий темп. Фактические работы сегодня идут с опережением графика по контракту. Правительство Нижегородской области в этом году увеличило ассигнования дорожного фонда на 371,8 млн рублей для сохранения набранных темпов строительства транспортной развязки. Мы ведем переговоры по аналогичному переносу федерального финансирования с 2021-го на 2020 год, чтобы сдать объект уже в конце текущего года в соответствии с поручением губернатора Глеба Никитина", - сказал Сергей Морозов.

Напомним, что строительство трассы Неклюдово - Золотово позволит увеличить пропускную способность дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров и обеспечит безопасность на участке с высоким трафиком благодаря разведению на разные уровни автодороги и железнодорожных путей. Сейчас в пробке в Неклюдове, в том числе в непосредственной близости от жилых домов, водители могут проводить по несколько часов. Транспортная развязка выведет из населенных пунктов транзитные автомобили. Общая протяженность участков строительства составляет 8,3 км, из которых 938 метров - длина пяти путепроводов.

Кроме того, в этом году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет отремонтирован участок от поворота на Бор до выезда из Неклюдова. Системно подходить к решению транспортных вопросов территории дорожной отрасли региона поручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.