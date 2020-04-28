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Общество

Гору мусора убрали в Сарове после обращения жителей в соцсети

28 апреля 2020 18:24  [215] Общество

Гору мусора убрали в Сарове Нижегородской области после обращения жителей в соцсети. Так жители ул.Маяковского пожаловались на несвоевременный вывоз мусора из баков в районе дома № 47.

"Жители очень ругаются", - отметил автор поста.

Через некоторое время министерство экологии Нижегородской области сообщило, что данные передали регоператору для отработки.

Уже на следующий день мусор вывезли, и вскоре после этого отчитались о проделанной работе в комментариях под постом.

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