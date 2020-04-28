Гору мусора убрали в Сарове после обращения жителей в соцсети

Гору мусора убрали в Сарове Нижегородской области после обращения жителей в соцсети. Так жители ул.Маяковского пожаловались на несвоевременный вывоз мусора из баков в районе дома № 47.
"Жители очень ругаются", - отметил автор поста.
Через некоторое время министерство экологии Нижегородской области сообщило, что данные передали регоператору для отработки.
Уже на следующий день мусор вывезли, и вскоре после этого отчитались о проделанной работе в комментариях под постом.
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