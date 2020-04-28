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Общество

Глеб Никитин поблагодарил специалистов скорой помощи за работу

28 апреля 2020 18:31  [192] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил специалистов скорой помощи за работу во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отметим, что 28 апреля считается днем рождения скорой медицинской помощи в России. В регионе в системе скорой помощи сейчас работает около 3500 человек.

"Сотрудники скорой помощи всегда выполняли очень важную работу. В любое время дня и ночи они находятся на своем посту и готовы прибыть к пациентам в самых сложных случаях. Всего за два первых месяца весны бригады скорой помощи доставили в медицинские организации Нижегородской более 17 тысяч пациентов, еще 100 человек перевезла санитарная авиация. В этот день хочу поблагодарить всех, кто работает на скорой: врачей, фельдшеров, водителей", - сказал Глеб Никитин.

Круглосуточные бригады Нижегородского территориального центра медицины катастроф и Скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода сегодня работают с COVID-пациентами.

"Благодаря решению президента России Владимира Путина в ближайшее время пройдет дополнительная закупка новых карет скорой помощи. Это позволит поддержать автомобильную промышленность региона и даст возможность создать более комфортные условия для медиков и пациентов", - добавил губернатор.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, сейчас на балансе государственных бюджетных учреждений здравоохранения в регионе находится 428 автомобилей скорой медицинской помощи различных классов. При этом Нижегородская область входит в десятку регионов-лидеров среди субъектов РФ по распределению автомобилей скорой медицинской помощи: за счет средств федерального бюджета в 2017-2019 годах регион получил 91 автомобиль. Кроме того, за счет областного бюджета в 2018 году приобретено 29 автомобилей. В январе 2020 года парк автомобилей полнился еще 11 новыми автомобилями.

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