Игорь Носов вылечился от коронавируса Общество

Фото: с сайта правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов вылечился от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Заболевание у Игоря Носова было выявлено в середине апреля и протекало в легкой форме. У него нет никаких симптомов, и все тесты показали отрицательный результат. Он приступил к выполнению своих обязанностей в полном объеме", - сказал он.

Глеб Никитин добавил, что одна из главных задач, стоящих перед Игорем Носовым - обеспечение региона необходимыми средствами защиты.

"К нам уже поступила большая партия СИЗ. Сейчас необходима закупка дополнительных объемов", - отметил губернатор.

Напомним, 26 апреля в Нижегородскую область прибыла крупная партия средств индивидуальной защиты. Как сообщил глава региона, областное правительство закупило две партии медицинских масок у разных поставщиков - 500 и 250 тысяч единиц, а также 50 тысяч костюмов. Защитные средства в первую очередь будут направлены в медицинские учреждения, чтобы обеспечить нарастающую потребность в таких изделиях. Также маски поступят в правоохранительные органы и организации, работники которых постоянно контактируют с другими людьми. Часть партии поручено направить в розничную продажу - в государственные аптеки - по цене от 12 до 27 рублей.

"Очень важно, что нам удалось закупить и 50 тысяч защитных костюмов типа Tyvek (Тайвек). Их используют при работе с пациентами, у которых диагностирован COVID-19, в ведущих клиниках, например, в московской "Коммунарке"", - отметил Глеб Никитин.