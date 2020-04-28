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Герои нового времени

28 апреля 2020 18:19  [357]

Владимир Путин предложил установить 28 апреля Днём работника скорой помощи. До пандемии коронавируса официального статуса этот праздник не имел. В Нижнем Новгороде на COVID-19 специализируется Центр медицины катастроф . "Стало сложнее работать. Полгода назад наша машина проезжала 50-70 километров за смену, а вчера мы, например, 309 километров по городу наездили", - рассказывает водитель Михаил Шкалаберда.
Фотокорреспондент НИА "Нижний Новгород" Анастасия Макарычева провела несколько часов с бригадой Нижегородкого центра медицины катастроф.

Герои нового времени
Герои нового времени
Герои нового времени
Герои нового времени
Герои нового времени
Герои нового времени
Герои нового времени
Герои нового времени
Герои нового времени
Герои нового времени
Герои нового времени
Герои нового времени

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