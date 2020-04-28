Герои нового времени

Владимир Путин предложил установить 28 апреля Днём работника скорой помощи. До пандемии коронавируса официального статуса этот праздник не имел. В Нижнем Новгороде на COVID-19 специализируется Центр медицины катастроф . "Стало сложнее работать. Полгода назад наша машина проезжала 50-70 километров за смену, а вчера мы, например, 309 километров по городу наездили", - рассказывает водитель Михаил Шкалаберда.

Фотокорреспондент НИА "Нижний Новгород" Анастасия Макарычева провела несколько часов с бригадой Нижегородкого центра медицины катастроф.