Чкаловскую лестницу передали в собственность Нижегородской области Общество

Чкаловскую лестницу передали в собственность Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания Думы Нижнего Новгорода 29 апреля 2020 года.

Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений региона. В настоящее время на Чкаловскую лестницу заключен договор безвозмездного пользования с управлением делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

Архитектурное сооружение планируется отремонтировать.

Напомним, переговоры о передаче лестницы велись еще в январе текущего года.

В сентябре 2019 года Чкаловская лестница частично обрушилась. На объекте обрушилась облицовка, и лестницу перегородили для пешеходов. Аварии был присвоен статус чрезвычайной ситуации.

Ранее в городской администрации сообщали, что средства на ремонт Чкаловской лестницы в бюджете отсутствуют.

СПРАВКА:

Чкаловскую лестницу строили с 1944 года в течение пяти лет - до 1949 года. Строительство обошлось государству в огромную по тем временам сумму – в 7,76 млн рублей. Это стало поводом к тому, чтобы обвинить главу города Горького - Александра Шульпина в растрате.

Основную уникальность Чкаловской лестницы составляет ее длина. Она считается самой длинной лестницей в России. У лестницы 560 ступеней с учетом круговых пролетов.