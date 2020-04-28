Входные металлические двери

Входная металлическая дверь – надежная защита от несанкционированного доступа в помещение.

Популярность входных металлических дверей объясняется, прежде всего, тем, что, благодаря высокой прочности, они обеспечивают высокий уровень защищенности. В них, как правило, устанавливаются сложные замковые системы, что повышает надежность металлических конструкций. Заказать изготовление входных дверей «под ключ» можно здесь https://www.homedoors.ru/.

Металл – это долговечный материал, что гарантирует длительный период беспроблемной эксплуатации дверной конструкции. Сегодня производителям предлагается множество разнообразных моделей, отличающихся привлекательным внешним видом.

При выборе металлической входной двери изначально необходимо определиться с местом ее установки. Другими важными критериями выбора являются следующие параметры:

Тепло- и звукоизоляционные характеристики.

Пожаробезопасность.

Габариты.

При выборе уличной двери важно, чтобы конструкция имела антивандальное покрытие, чтобы минимизировать риски повреждений при механических воздействиях. Для гарантии хорошей тепло- и звукоизоляции входные двери должны оснащаться двухконтурным уплотнителем. Кроме того должен использоваться высококачественный теплоизоляционный материал. По внешнему виду уличная дверь должна соответствовать архитектурному стилю дома.

Входные двери в квартиру должны гарантировать безопасность и надежность проживания. Наиболее удобными являются одностворчатые двери, которые распахиваются наружу. Это позволяет сэкономить внутреннее пространство.

Чтобы гарантировать защищенность наружный лист, используемый в дверной конструкции должен быть цельным и иметь толщину 1–2 мм. Для утепления могут использоваться различные материалы. Наиболее часто это пенопласт или минеральная вата.

Для обеспечения дополнительной защиты устанавливают вертикальные и горизонтальные ребра жесткости. Скрытые петли уменьшают вероятность взлома и улучшают эстетичность конструкции. Также обязательно должны устанавливаться прочные наличники, закрывающие зазор между стеной и коробом.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.