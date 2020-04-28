Что дает медитация

Медитация - способ сохранения своего внутреннего мира и спокойствия в трудных ситуациях.
Перед тем, как задаваться вопросом как правильно медитировать дома, нужно понять, зачем это нужно. Медитация – это древняя практика, которая поможет научиться контролировать разум. Это позволит сохранять спокойствие в самых сложных жизненных ситуациях, а значит, принимать правильные решения.
Медитируя регулярно в домашних условиях можно попробовать:
Оптимальным временем для медитации считается утро. Это объясняется тем, что после сна голова еще не забита сторонними мыслями. Медитировать можно как в отдельном тихом помещении, так и в укромном месте под открытым небом.
Оптимальна поза для медитации — поза «лотоса». При хорошей проработке тела она очень комфортная и находиться в таком положении можно длительное время. Но, как правило, для получения соответствующего энергетического заряда достаточно получаса. Если возникает чувство дискомфорта в такой позе, то можно просто сесть по-турецки.
Следует понимать, что на начальном этапе освоения техник медитации остановить сторонние мысли не удастся. Они будут захлестывать. Поэтому важно настроится так, чтобы наблюдать за своими мыслями со стороны и не включаться в процесс их обдумывания. Это не очень сложно. Такой процесс можно сравнить с чтением книги.
Чтобы медитация была успешной важно создать для себя намерение и ориентир. Можно вспомнить мантру или молитву близкую к вашему восприятию миру. Также можно мысленно обратиться к тем Высшим силам, если вы в них верите или подумать о хорошем человеке, которому доверяете по жизни. Желательно погрузиться в состояние, которое возникает в моменты занятий любимым делом. Важно понимать, что для того, чтобы научиться медитировать, понадобится время и терпение.
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