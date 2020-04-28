Особенности таможенного оформления нефтепродуктов

Импорт и экспорт нефтепродуктов требует правильного оформления таможенной документации.

Процедура таможенного оформления документов на нефтепродукты выполняется в специально оборудованных пунктах пропуска. Подробную информацию об этом можно найти здесь https://www.russianca.ru/export-to-ukraine/. В силу определенной сложности мероприятий их лучше доверить специалистам.

Процедура растаможки при импорте нефтепродуктов включает в себя:

Декларирование продукции. Это значит, что нужно будет подать все необходимые сведения для оформления декларации, которая может оформляться в письменной или электронной форме. Предусмотрена подача данных не только лично, но и через представителя.

Установка классификационного кода по системе ТН ВЭД. Это необходимо для определения ставки таможенной пошлины и НДС.

Расчет таможенной стоимости. Существует нижний порог, на который ориентируются таможенники. Поэтому если товар был приобретен по более низкой цене, то потребуется предоставить подтверждающие данный факт документы. В противном случае могут быть наложены штрафы на декларанта по причине преднамеренного занижения стоимости с целью неуплаты налогов. Иногда это может привести к конфискации груза.

Проверка уплаты налогов, пошлин и сборов. Платежи необходимо выполнять заранее, так как для зачисления средств требуется определенное время.

Досмотр и выпуск продукции. На специальных пунктах выполняется сотрудниками таможни тщательное обследование груза и транспортного средства.

При экспорте нефтепродуктов процедура таможенного оформления также отличается сложностью. Обязательно проводится инспекция цистерн. В процессе проведения мероприятий проверяется соответствие емкостей и цистерн существующим требованиям и стандартам. Главное, чтобы в них не было никаких протечек, которые могут вызвать экологические проблемы и случайное возгорание. Также выполняется проверка используемого транспорта соблюдения норм безопасности и соответствия экологическим стандартам. Дополнительно проверяется содержимое цистерн с помощью портативных анализаторов. После изучения всех документов и технической документации принимается решение о выпуске.

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