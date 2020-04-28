Особенности таможенного оформления нефтепродуктов

Импорт и экспорт нефтепродуктов требует правильного оформления таможенной документации.
Процедура таможенного оформления документов на нефтепродукты выполняется в специально оборудованных пунктах пропуска. Подробную информацию об этом можно найти здесь https://www.russianca.ru/export-to-ukraine/. В силу определенной сложности мероприятий их лучше доверить специалистам.
Процедура растаможки при импорте нефтепродуктов включает в себя:
При экспорте нефтепродуктов процедура таможенного оформления также отличается сложностью. Обязательно проводится инспекция цистерн. В процессе проведения мероприятий проверяется соответствие емкостей и цистерн существующим требованиям и стандартам. Главное, чтобы в них не было никаких протечек, которые могут вызвать экологические проблемы и случайное возгорание. Также выполняется проверка используемого транспорта соблюдения норм безопасности и соответствия экологическим стандартам. Дополнительно проверяется содержимое цистерн с помощью портативных анализаторов. После изучения всех документов и технической документации принимается решение о выпуске.
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