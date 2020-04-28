Minecraft- легендарная «песочница»

Компьютерная игра Minecraft удерживается на пике популярности в течение многих лет.

Первое знакомство геймеров с компьютерной игрой Minecraft состоялось в 2009 году. С тех пор появлялось много версий игрового ПО и популярность его оставалась на неизменно высоком уровне. Здесь можно скачать https://torrent4you.org/minecraft-1-7-10/.

В Minecraft каждому игроку предоставляется возможность построить собственный мир из кубов. Сравнить популярную игру можно с всемирно известным конструктором LEGO. Перед игроком не ставятся определенные цели и отсутствуют подсказки. Каждый может заниматься самостоятельным исследованием мира. В процессе этого нужно принимать решения, строить сооружения и сражаться с противниками. Особенностью игры является то, что создаваемый мир полностью контролируется геймером.

Сегодня в Minecraft предлагается 4 игровых режима. Бесплатным вариантом является Creative или творческий режим. В этом случае не требуется приобретать платную лицензию. Можно играть через браузер. Особенностью креативного режима является то, что игроку предоставляется огромная свобода для творчества. Обеспечивается доступ к добыче разнообразных материалов. Это расширяет возможности строительства. Игра не имеет конца, в ней невозможно погибнуть, поэтому творить можно без каких-либо ограничений. Игроку предоставляются уникальные способности, что делает его, практически, всемогущим.

Также предлагается три платных режима, для которых нужно приобретать лицензию:

Survival или выживание. В нем для игрока предполагаются определенные трудности. Только преодолевая, их игрок может успешно расширять собственные владения. Теперь нужно не только строить, но и выживать. Реализуется это тем, что в ночное время появляются враги, с которыми нужно сражаться.

Adventure или приключение. В этом режиме для добычи материалов и строительства нужны специальные инструментов. Чтобы завладеть ими, необходимо проявить смекалку.

Hardcore. Данный режим подобен Survival. Но отличается тем, что игрок имеет только одну жизнь. После его смерти созданный мир исчезает и его создание нужно начинать сначала.

В любом режиме окружающий мир поражает разнообразием, поэтому игра увлекает и не может оставить равнодушными ни новичков, ни опытных геймеров.

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