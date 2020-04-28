Аренда автомобиля в Киеве от компании Рент Драйв

Индивидуальный подход и высокое качество услуги – характеристика компании Рент Драйв

Сегодня прокат автомобилей является очень востребованной услугой. Она позволит не менять образ жизни в случаях, если по какой-либо причине нет возможности воспользоваться собственным автомобилем. Также автомобиль, взятый напрокат, упрощает знакомство с другим городом. Иногда услугой пользуются те, кто не может определиться с маркой транспортного средства при покупке. В этом случае можно будет протестировать несколько автомобилей в короткое время.

Плюсы аренды

В Киеве воспользоваться ею можно, обратившись в компанию Рент Драйв. Здесь предлагаются авто на прокат самых популярных моделей и марок.

Кроме этого обеспечивается:

Круглосуточная профессиональная поддержка клиентов.

Страховка, которая минимизирует риски финансовых потерь при возникновении нестандартных ситуаций.

Грамотная подготовка автомобилей к зимнему или летнему сезону.

Быстрая замена транспортного средства при возникновении технических проблем.

Особенности

При оформлении аренды авто учитываются все пожелания клиентов. Можно арендовать машину оснащенную:

GPS-навигатором с актуальными обновлениями карт.

Детским креслом в соответствии с возрастом ребенка.

Имеется возможность аренды транспортного средства с водителем. Очень удобно, что по предварительной договоренности машина может передаваться в пользование клиенту в любом удобном для его месте. Оформление осуществляется в короткое время, оно занимает не более четверти часа. Пользоваться автомобилем, арендованным в компании можно по всей территории Украины. Забронировать транспортное средство можно по контактному телефону или, заполнив специальную форму на сайте.

В аренду предлагаются автомобили различных классов. Для передвижения по городу подходящим вариантом являются бюджетные машины эконом-класса. Для деловых поездок предусмотрены автомобили бизнес-класса, отличающиеся респектабельным внешним видом и повышенной комфортностью. Если планируется совершать путешествие по стране, то лучше отдавать предпочтение внедорожникам, характеризующимся повышенной проходимостью.

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