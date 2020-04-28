Услуги независимых экспертов

Независимая экспертиза – возможность получить важные доказательства при судебных разбирательствах.

Сегодня услуги независимых экспертов востребованы в различных сферах. В Нижнем Новгороде для этого можно обратится в компанию ПРОФЭКСПЕРТ- НН.

Независимая экспертиза представляет собой объективное исследование, которое основывается на научно-обоснованных методиках и анализе достоверной информации. Мероприятие проводится независимым экспертом, который является незаинтересованным в получении конкретных результатов человеком.

Эксперт - это высококвалифицированный узкопрофильный специалист. Он обладает всеми необходимыми знаниями в конкретной области. Для получения выводов по конкретному делу, он должен провести все необходимые исследования и расчеты, а также изучить всю имеющуюся документацию.

Инициировать привлечение независимого эксперта может физическое или юридическое лицо. Решение о проведении экспертизы принимает суд, когда требуются дополнительная информация при рассмотрении арбитражного, гражданского либо уголовного дела.

Независимая экспертиза проводится на договорной основе. Все мероприятия оплачиваются заказчиком. Сегодня выделяют около 30 видов независимых экспертиз. Чаще всего они востребованы при оценке:

Состояния транспортных средств.

Земельных участков и недвижимости.

Ценного имущества.

Качества товаров и услуг.

Часто проводят независимую экспертизу в следующих случаях:

При расследовании ДТП с целью установления вины каждого участников аварии. Это позволяет правильно определить ущерб для каждой из сторон.

При необходимости установить стоимость недвижимости, при ее аренде, продаже, передачи в наследство.

При оценке ущерба от стихийных бедствий, пожара и затопления.

При возникновении разногласий между потребителем и продавцом товаров или услуг.

По результатам выполненных исследований и расчетов экспертом составляется заключение. В нем обязательно перечисляются используемые методы и описываются способы и подходы, которые применялись при изучении проблемы. Такой документ в судебных инстанциях имеет статус доказательства.

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