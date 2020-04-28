Полезные блюда на завтрак

Для сохранения хорошего самочувствия в течение дня необходимо кушать полезные блюда на завтрак.

Никто не сомневается в важности завтрака для хорошего самочувствия в течение дня. Поэтому многие интересуются, какие блюда наиболее полезны в утренний час. Найти множество вариантов можно на сайте здесь https://recepti24.ru/.

Плотный завтрак является основой здорового питания. Он позволяет получить необходимую энергию, что гарантирует необходимый заряд бодрости для успешного начала трудового дня. Поэтому, вряд ли стоит, заниматься подсчетом калорий. Гораздо важнее оценить полезность блюд. Их составляющие должны содержать не только питательные вещества, но и важные для здоровья минералы и витамины.

Идеальным завтраком считается каша. Крупы отличаются сбалансированным составом и отличаются хорошими питательными свойствами. Важный плюс таких блюд заключается в том, что в них содержится клетчатка, способствующая очищению организма и стимулирующая работу кишечника.

Вариантов приготовления каш для завтрака предлагается огромное множество. Изысканным вкусом отличается овсяно-тыквенная каша. Вначале нужно проварить кусочки тыквы в воде в течение четверти часа, после чего добавить овсяные хлопья. Через 5 минут блюдо готово к употреблению. По вкусу можно добавить масло, сахар или молоко. Как вариант, можно использовать гречневые или рисовые хлопья.

Быстро приготовить полезный завтрак можно из йогурта и мюслей. Также подходящим вариантом является омлет с сыром, вареные яйца. Дополнительно витаминизировать завтрак можно салатом из свежих овощей.

Заблуждением является то, что отказавшись от завтрака можно снизить вес. Если полноценно кушать с утра, то можно защитить себя от переедания в течение дня. В этом случае обед и ужин можно будет сделать менее калорийным, тем самым, исключая переедание.

Сбалансированный питательный завтрак способен быстро восстановить необходимый уровень глюкозы в крови после сна. Это очень важно для качественного функционирования мозга. Исследованиями доказано, что сбалансированный завтрак помогает принимать правильные решения, и повышает продуктивность. Кроме того он способствует сохранению хорошего настроения.

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