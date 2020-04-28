Сериал «Зачарованные»

Сериал «Зачарованные» - увлекательное времяпровождение перед экраном.

Мистический американский сериал «Зачарованные» о судьбе трех сестер волшебниц имеет множество поклонников. В основе его сюжета положен существующий и сегодня культ Викка. Каждая серия телесериала представлена отдельной историей. Фильм отличается не только интересным сюжетом, но и большим количеством спецэффектов. Сегодня смотреть Зачарованные онлайн можно на множестве специализированных ресурсах.

Сериал снимался в период 1998 г -2006 г. Сегодня зрители могут посмотреть 8 сезонов. При этом многими отмечается, что все сюжеты очень интересные. И это вполне объяснимо, ведь к созданию фильма всегда привлекаются известные мифологи, демонологи, а также ученые, которые специализируются на исследовании паранормальных явлений.

События в телесериале происходят в городе Сан-Франциско. Сюжетная линия повествует о жизни трех сестер Прю, Пайпер и Фиби, которые обладали сверхъестественными способностями с детства, но не догадывались об этом. Когда они стали девушками их бабушка умерла. Однажды исследуя чердак, сестры обнаружили древнюю книгу Таинств, в которой содержались заклинания. С тех пор их жизнь кардинально изменилась.

К девушкам пришло понимание, что они наследницы могущественного клана ведьм. Волшебная магическая сила на протяжении многих веков передавалась в семье по женской линии. Приняв свое предназначение, сестры становятся самыми добрыми ведьмами во всем магическом мире и защищают людей от колдунов и демонов. От действий Прю, Пайпер и Фиби всегда согласно сюжетной линии зависит благополучие жителей Сан-Франциско.

Особое место занимает в сериале книга Таинств. Условно ее можно считать отдельным персонажем. Артефакт стремятся заполучить могущественные демоны, поэтому строят козни. В ней, согласно сюжету, собрана мудрость нескольких поколений могущественных ведьм. Сама книга выглядит в фильме очень внушительно. Это издание в мощном переплете с трилистником на обложке. Изначально для съемок использовали настоящий средневековый фолиант из библиотеки. Но после того как на съемочной площадке возникли необъяснимые проблемы и неурядицы, книгу заменили бутафорским аналогом.

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