Для чего применяется остекление и отделка балкона?

Балкон вполне может претендовать на место наиболее популярной зоны в квартире. Здесь могут играть дети, хозяйка будет выращивать комнатные растения, а глава семейства сможет сделать домашнюю мастерскую или даже рабочий кабинет. Но это возможно лишь при правильном оснащении помещения, его правильном утеплении. Как показывает практика, температура не должна падать ниже нуля, если всё сделано качественно.
Остекление балконов качественно и недорого можно заказать на сайте https://balkon-komplex.ru/foto-uslug-s-cenami/osteklenie-balkonov-lodzhij.html, а отделочные материалы в Интернет-магазине. Самостоятельно устанавливать рамы не рекомендуется, здесь требуется слишком большое количество специализированного инструмента, чтобы можно было закупить всё это для одноразовых работ и практическая специализация. А вот утепление балкона вполне возможно произвести своими руками. Для этого хватит элементарных знаний и навыков, а также достаточно иметь минимальный набор ручного и электроинструмента.
Какой утеплитель выбрать?
В данный момент наиболее распространены следующие 4 варианта:
Не забываем про отделку
Когда утеплитель установлен на посадочные места, остаётся лишь завершить ремонтные работы.
Балкон под ключ завершается монтажом панелей из пластика, с ламинированными поверхностями или из МДФ. Также хорошо смотрится декоративная штукатурка и искусственный камень. Благо, что современное разнообразие материалов дёт полную свободу действий для домашнего мастера. Можно даже оклеить обоями или положить кафельную плитку на пол. Всё зависит от личных предпочтений.
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