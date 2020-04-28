Кабели управления — марки, область применения

Этот тип кабельной продукции предназначен для передачи маломощных сигналов при номинальном переменном напряжении до 1000 В с частотой до 1000 Гц либо при постоянном напряжении до 1000 В. Кабель управления применяется в цепях управления, передачи информации и контроля. По назначению КУ делятся на два типа:

Продукция общего назначения, применяется для стандартной аппаратуры и делится на три категории: для типовой прокладки, для ограниченно-подвижной и мобильной эксплуатации.

Продукция целевого назначения разрабатывается для конкретного оборудования и сетей с заданными параметрами. Целевые кабельные изделия могут быть рассчитаны на работу при повышенном давлении и в других специфических условиях.

Согласно ГОСТ 18404.0-78 кабели управления разделяются на группы по следующим признакам:

номинальное напряжение: импульсное напряжение 100, 250, 500 и 1000 В, либо постоянное напряжение 150, 350, 700 и 1400 В

теплостойкость: нормальная (до 100 градусов) и повышенная (свыше 100 градусов)

конструктивное исполнение: однородные и неоднородные (состоящие из одинаковых или неодинаковых по сечению и наличию экрана жил), с панцирной оплеткой, без экрана и с экраном

При обозначении марки кабеля Ку означает кабель управления, Э — экран, ЭЭ — двойной экран, П — наличие панцирной оплетки. По форме кабель бывает круглым и плоским, с экранированными, частично экранированными и неэкранированными жилами. Подходит для прокладки в помещениях и в условиях улицы. Жилы в кабеле имеют сечение 0,03-0,25 мм2, их количество может достигать 108 единиц. Скрученные изолированные жилы надежно защищены от внешних воздействий оболочкой. В зависимости от материала, из которых изготовлена изоляция, кабели управления делятся на несколько типов:

Резиновая изоляция: КРШС, КРШУ (гибкое соединение устройств), МЭРШ-М (гибкий токопереход с перегибами).

Полиэтиленовая изоляция: КПВ, КУПР, КУПВ, КУПЭВ и их разновидности в оплетке из стальных проволок (для стационарного соединения устройств и передачи маломощного электросигнала).

ПВХ-пластикат: КГВВ, КУГВВ, КУГВВЭ, КУГВЭВ (стационарный монтаж силовых цепей, а также цепей контроля).

Фторопластовая изоляция: КФШР, КФЭШР (прокладка цепей управления для работы в условиях широкого диапазона температур).

Тип кабеля должен соответствовать условиям эксплуатации и параметрам цепи, в которой он будет проложен.

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