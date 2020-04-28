Семь нижегородцев вернулись в Россию из США Общество

Семь нижегородцев прибыли из Нью-Йорка в Москву. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В Нижегородскую область жители региона будут доставлены специальным трансфером, организованным правительством Нижегородской области до места жительства.

"Мы предпринимаем все возможные усилия для того, чтобы нижегородцы, которые из-за пандемии не смогли вылететь на Родину, вернулись сейчас домой. Мы благодарны правительству России за то, что этот долгий полет завершился и совсем скоро нижегородцы смогут вернуться в родной регион", – отметил Глеб Никитин.

По словам главы региона, все прибывшие из-за границы будут проходить строгий двухнедельный карантин.

Ранее нижегородцы, которые не смогли до пандемии вылететь из США, написали коллективное письмо главе региона. Инициатором обращения стала жительница Дзержинска Елена Посадова, которая гостила у дочери в Северной Каролине.

"Почти месяц мы не могли вылететь из США на Родину. Но благодаря стараниям нашего нижегородского правительства нам все-таки удалось попасть на спецрейс "Нью-Йорк – Москва". Хочу выразить особую благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, а также директору регионального департамента внешних связей Ольге Гусевой, которая все время была с нами на связи и всячески поддерживала. Мы счастливы, что наконец-то смогли вернуться на Родину", – рассказала Елена Посадова, добавив, что она сильно переживала за своих пожилых родителей, проживающих в Нижегородской области.

В ближайшее время в регион вернутся еще более 20 нижегородцев из Великобритании, Израиля, Шри-Ланки, Мальдивской Республики и Узбекистана.

Напомним, правительство Нижегородской области направило ряд писем в адрес федеральных органов власти, в том числе заместителю премьер-министра Российской Федерации Татьяне Голиковой и министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максуту Шадаеву, с просьбой включать нижегородцев в списки пассажиров на вывозные рейсы. Кроме того, правительство Нижегородской области обратилось к послам Российской Федерации в тех странах, в которых сейчас находятся наши земляки, с просьбой оказать содействие в отправлении нижегородцев ближайшими авиарейсами в Россию.

Напомним, 17 жителей Нижегородской области вернулись в Россию из Бангкока (Таиланд) и Дубая (ОАЭ) 27 апреля.