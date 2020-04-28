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Общество

РЖД отменяет "Стрижи" сообщением Москва – Нижний Новгород

29 апреля 2020 16:49  [127] Общество

Фото: с сайта sostav.ru

РЖД отменяет поезда "Стриж" № 710 сообщением Москва – Нижний Новгород с 1 мая 2020 года. В пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" уточнили, что это связано со снижением пассажиропотока.

Помимо этого, со 2 мая 2020 года временно отменяется курсирование поездов "Стриж" №702/703 и №708/709 сообщением Москва – Нижний Новгород, а также №701 сообщением Нижний Новгород – Москва. Напомним, ранее было приостановлено курсирование скоростного поезда "Стриж" №706/707.

Таким образом сохраняется курсирование одной пары скоростного поезда "Стриж" №704/705 отправлением из Москвы в 11:00, прибытием в Нижний Новгород в 14:43, отправлением из Нижнего Новгорода в 16:00, прибытием в Москву в 19:48. Билеты на отмененные поезда можно вернуть без удержания сборов и плат.

Ранее РЖД отменил "Ласточки" и "Сапсаны" на маршруте Нижний Новгород – Москва.

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