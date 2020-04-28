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Происшествия

Начальника УГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского нашли мертвым

29 апреля 2020 19:20  [637] Происшествия

Начальника УГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского нашли мертвым 29 апреля 2020 года. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

"Руководством ГУ МВД назначена служебная проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося и мотивов совершенного поступка", - добавили в ведомстве.

В последнее время он находился в очередном отпуске.

Ранее сообщалось, что Павел Ржевский обратился с рапортом о прекращении контракта и увольнении со службы по достижению предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел.

Напомним, Павел Ржевский был назначен на этот пост в июне 2014 года.

Напомним также, что должность начальника УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области долгое время оставалась вакантной.

СПРАВКА:

Павел Николаевич Ржевский родился 14 апреля 1962 года в городе Нижнем Новгороде. Окончил Нижегородскую Академию МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году после прохождения службы в Вооруженных силах.

В Госавтоинспекции прошел служебный путь от курсанта Орловской средней специальной школы милиции МВД СССР до начальника отдела ГУ ОБДД МВД России.

Награжден государственными и ведомственными наградами, среди которых медаль "За отличие в охране общественного порядка".

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Теги:
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