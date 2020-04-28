Начальника УГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского нашли мертвым 29 апреля 2020 года. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
"Руководством ГУ МВД назначена служебная проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося и мотивов совершенного поступка", - добавили в ведомстве.
В последнее время он находился в очередном отпуске.
Ранее сообщалось, что Павел Ржевский обратился с рапортом о прекращении контракта и увольнении со службы по достижению предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел.
Напомним, Павел Ржевский был назначен на этот пост в июне 2014 года.
Напомним также, что должность начальника УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области долгое время оставалась вакантной.
СПРАВКА:
Павел Николаевич Ржевский родился 14 апреля 1962 года в городе Нижнем Новгороде. Окончил Нижегородскую Академию МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году после прохождения службы в Вооруженных силах.
В Госавтоинспекции прошел служебный путь от курсанта Орловской средней специальной школы милиции МВД СССР до начальника отдела ГУ ОБДД МВД России.
Награжден государственными и ведомственными наградами, среди которых медаль "За отличие в охране общественного порядка".
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