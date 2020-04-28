Последние новости рубрики Общество
30 апреля 2020 03:03  [133] Синоптики рассказали о погоде, которая порадует нижегородцев на первомай и выходные
29 апреля 2020 19:49  [1049] Нижний сегодня: главные события дня
29 апреля 2020 17:22  [1422] ГИБДД Нижегородской области будет работать в майские праздники
29 апреля 2020 17:15  [167] Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в проекте "Бессмертный полк - онлайн"
29 апреля 2020 17:09  [149] Нижегородские предприниматели передали волонтерам 1,5 тысячи комплектов масок, перчаток и дезсредств
29 апреля 2020 16:58  [609] Движение нижегородских электричек изменится в майские праздники
29 апреля 2020 16:49  [459] РЖД отменяет "Стрижи" сообщением Москва – Нижний Новгород
29 апреля 2020 16:24  [171] ПСБ в Нижнем Новгороде выдал первую ипотеку по ставке 6%
29 апреля 2020 16:14  [159] Прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов "ЛУКОЙЛ" продлен в Нижегородской области
29 апреля 2020 15:42  [260] Семь нижегородцев вернулись в Россию из США
Общество

Синоптики рассказали о погоде, которая порадует нижегородцев на первомай и выходные

30 апреля 2020 03:03  [133] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Первомайские праздники встретят жителей Нижнего Новгорода теплой и малооблачной погодой, а в предстоящие выходные температура воздуха будет прогреваться еще сильнее.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, до конца недели в областном центре дожди не ожидаются. Температура воздуха прогнозируется на уровне плюсовых отметок.

Завтра – 1 мая, ожидается малооблачная погода. Днем температура поднимется до +13°.

2 мая, в течение суток ожидается ясная погода, днем станет еще теплее – до +14°, а 3 мая и вовсе потеплеет до +17°.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph