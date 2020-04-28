Синоптики рассказали о погоде, которая порадует нижегородцев на первомай и выходные Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Первомайские праздники встретят жителей Нижнего Новгорода теплой и малооблачной погодой, а в предстоящие выходные температура воздуха будет прогреваться еще сильнее.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, до конца недели в областном центре дожди не ожидаются. Температура воздуха прогнозируется на уровне плюсовых отметок.

Завтра – 1 мая, ожидается малооблачная погода. Днем температура поднимется до +13°.

2 мая, в течение суток ожидается ясная погода, днем станет еще теплее – до +14°, а 3 мая и вовсе потеплеет до +17°.