Синоптики рассказали о погоде, которая порадует нижегородцев на первомай и выходные

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Первомайские праздники встретят жителей Нижнего Новгорода теплой и малооблачной погодой, а в предстоящие выходные температура воздуха будет прогреваться еще сильнее.
Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, до конца недели в областном центре дожди не ожидаются. Температура воздуха прогнозируется на уровне плюсовых отметок.
Завтра – 1 мая, ожидается малооблачная погода. Днем температура поднимется до +13°.
2 мая, в течение суток ожидается ясная погода, днем станет еще теплее – до +14°, а 3 мая и вовсе потеплеет до +17°.
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