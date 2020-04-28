Пособия одиноким матерям в 2020 году

О том, каким критериям должна отвечать одинокая родительница, чтобы получить государственную помощь, и какие пособия положены матерям-одиночкам, читайте в нашей статье.

Женщина, которая в одиночку воспитывает сына или дочь, имеет основания претендовать на статус одинокой родительницы при следующих обстоятельствах:

рождение ребенка без брачных отношений, а также спустя 300 дней после расторжения брака;

отмена отцовства через суд в период 300 дней после прекращения брака по инициативе любой из сторон;

усыновление ребенка одинокой женщиной;

лишение отца прав на ребенка в суде без последующего обжалования.

В каких случаях в присвоении статуса будет отказано

Женщина не считается одиноким родителем в следующих случаях:

гражданка развелась с супругом, но не подала на алиментное содержание;

роды случились в промежуток времени 300 дней после развода;

отцовство было доказано в судебном порядке;

ребенок был усыновлен в следующем браке;

женщина овдовела в 300-дневный период до родов.

В последнем случае одинокая мама вправе оформить пособие по потере кормильца и другие субсидии, связанные с утратой отца своих детей.

Выплаты и пособия матерям-одиночкам в 2020 году

В 2020 году одинокие родительницы могут претендовать на следующие виды помощи:

оплата декретного отпуска в размере 100% за период 70 дней до и 70 дней после родоразрешения исходя из усредненного заработка мамы;

единовременная выплата в размере 18004,12 руб. при рождении ребенка;

40% от средней заработной платы до 18 месяцев после родов, но не менее 4852 руб;

если женщина не работала, то сумма пособия до достижения ребенком полутора лет составит 3375,77 руб. на первого и 6751,54 на второго малыша;

единовременная помощь в натуральном и денежном выражении из регионального бюджета;

с января 2020 года семьи, где доход менее двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе;

нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет в 2020 году положено по 5 500 рублей ежемесячно.

Помимо вышеперечисленного, в 2020 году все семьи могут претендовать на материнский капитал (МК) уже при рождении первого ребенка в сумме 466 000 рублей. При появлении второго малыша можно оформить еще 150 000 рублей или 616 000 рублей (если не оформлялся МК за первого), а при рождении третьего — списать по ипотеке долг в 450 000 рублей.

Несмотря на государственную помощь, одиноким мамам часто приходится подрабатывать, экономить и брать займы. Ситуация осложняется тем, что банки не всегда охотно выдают кредит матерям-одиночкам. В то же время микрокредитные компании, например, такие как Метрокредит, готовы финансировать одиноких родителей.

Дополнительная поддержка для матерей-одиночек

Одинокая родительница может воспользоваться следующими льготами:

скидкой на услуги ЖКХ;

налоговыми вычетами;

отпуском в любое удобное время;

правом на сокращенный рабочий день;

преференциями при устройстве на работу;

льготным проездом в общественном транспорте;

социальным жильем или субсидией на ипотеку собственной жилплощади;

бесплатными медикаментами или скидками на их приобретение;

дети матерей-одиночек получают безвозмездную процедуру массажа в городской поликлинике, им предоставляют бесплатное питание в школе и дают путевки в детские санатории.

Также следует отметить, что мать-одиночка не подлежит сокращению при урезании штата. Такую сотрудницу можно уволить только по статье. При этом потребуется обеспечить доказательную базу дисциплинарных нарушений, в противном случае такое увольнение можно легко оспорить в суде.

Повторное замужество не лишает льготницу привилегий, за исключением случаев, когда новоиспеченный супруг оформил усыновление.

Как оформить статус матери-одиночки

Чтобы получить причитающиеся по закону выплаты и субсидии, матери-одиночке необходимо собрать пакет документов, а именно:

заявление по установленной форме;

свидетельства о рождении детей;

справку 2-НДФЛ за последние 3 месяца;

копию паспорта мамы, справку о составе семьи и справку по форме N 25.

С указанным набором необходимо идти в органы социальной защиты, сдать бумаги и ждать решения. Если вердикт положительный, то работники собеса выдадут удостоверение родителя-одиночки и укажут порядок оформления льгот и субсидий.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.