Информационный портал о тендерах в Казахстане

Информационный портал tenderbot.kz это сайт тендеров в Казахстане. Он может быть полезен участникам тендеров, которые планируют участвовать в них, а также в закупках, и ищут новые возможности. Создатели портала имеют успешный опыт работы на тендерном рынке. Они создали эффективную платформу для поиска и размещения информации. Она мониторит предложения на более чем ста казахских сайтах. Это позволяет быстро находить и размещать на страницах портала данные об актуальных тендерах.

Преимущества

Удобная поисковая система.

Автоматические уведомления о появлении новых тендеров в базе данных (по клиентской спецификации).

Эффективные фильтры поиска.

Удобные настройки рассылки.

Сопровождение тендера.

Штат специалистов – более ста человек.

Несколько отделов для эффективной работы с клиентами и сбора информации о тендерах.

На портале размещают тендерные предложения различные организации. Это государственные службы, национальные компании, компании, использующие природные недра, представители частного сектора. Программисты портала создают уникальный программный код, который позволяет быстро находить, анализировать, собирать, обрабатывать и размещать информацию о тендерах. Услугами сайта пользуются многие казахские и зарубежные компании.

Портал оказывает клиентам отличные сервисные услуги. Они могут воспользоваться эффективной работой всех его отделов. Структура организации включает отдел технической поддержки, информационно-аналитический отдел, отдел аутсорсинга и сопровождения. В ее состав также входит отдел сертификации и юридический отдел, отдел о работе с нерезидентами РК и отдел продаж.

Структура организации позволяет оказывать клиентам услуги в сфере финансирования, аутсорсинга и сопровождения тендеров, аналитики. А также сертификации ISO, юридической помощи. Специальный отдел оказывает услуги нерезидентам Республики Казахстан.

В базе данных тендеров легко и просто можно найти нужные предложения. Она структурирована и разбита на разделы. Консультации предоставляет менеджер по телефону.

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