Чем заняться дома: спасаемся от скуки музыкой

Карантин и вынужденная самоизоляция освободили много времени, которое нужно провести с пользой. Можно направить его на дистанционные подработки, переделать давно отложенную работу дома, а можно отдохнуть, ведь когда еще появится столько свободных дней. Музыка и кинематограф – отличное лекарство от скуки, которое может быть не только приятным, но и полезным. В эту подборку вошли интересные способы провести время на карантине, шагая с песней по жизни.

Просмотр фильмов и сериалов

Новые фильмы и сериалы выходят регулярно, пересматривать их все не хватит никакого времени. Поэтому карантин – хороший повод наверстать упущенное и пересмотреть новые блокбастеры или очередной сезон любимого сериала. Благо, кинокомпании радуют выбором на любой вкус, и начало 2020 года уже порадовало горячими новинками.

С 10 января на экраны вышла драма «Новый Папа», являющаяся продолжением прошлогоднего рейтингового сериала «Молодой Папа». Джуд Лоу и Джон Малкович снова приоткроют занавес ватиканских тайн, порадовав новыми сюжетами о жизни римского понтифика.

Любителям космических саг по душе должен прийтись вышедший в январе «Звездный Трек: Пикар». Сюжет ленты разворачивается через 20 лет после событий, показанных в фильме «Звездный Путь: Возмездие». Живая легенда британского и мирового кинематографа, Патрик Стюарт, снова исполнил роль Жана-Люка Пикара после 18-летнего перерыва.

Поклонникам творчества Хью Лори стоит обратить внимание на сериал «5-я авеню», снятый Армандо Ианнуччи. Сюжет разворачивается на борту космического лайнера «Avenue 5», терпящего крушение. Завязка уже чем-то напоминает одно известное шоу из 90-х, но здесь все интереснее. Сериал точно порадует увлекательными приключениями и качественным британским юмором, имеющим армию ценителей.

В полном метре среди лент 2020 года интерес вызывают очередная серия бондианы «Не время умирать», фантастический блокбастер «Бладшот», ужастик «Человек-невидимка» и супергеройская сага о Харли Квинн «Хищные птицы». Но, разумеется, это далеко не полный список новинок.

Просмотр онлайн-концертов

Пока обычные концерты проводить нельзя, звезды радуют поклонников онлайн-выступлениями в социальных сетях. Metallica регулярно транслирует записи выступлений на YouTube-канале, а некоторые артисты радуют живыми концертами онлайн. В своих инстаграм-аккаунтах уже пели Coldplay, Робби Уильямс, Джон Ледженд, Lizzo, легендарный Боно из U2 и другие певцы мирового масштаба.

Российские звезды не отстают от западных коллег и тоже транслируют онлайн-выступления. Концерты в Инстаграме провели группа Би-2, Feduk, Монеточка, Елена Темникова, а Тимати решил выступить в Wink. Список постоянно расширяется, поэтому даже карантин не станет помехой для прослушивания любимых хитов вживую, пусть и дистанционно.

Вокальные тренировки

На карантине можно слушать любимых исполнителей онлайн, а можно заняться совершенствованием собственного вокального мастерства. Конечно, студии и профессиональные репетиторы пока недоступны, но можно решить проблему, если купить караоке для дома. Качественная система позволит самостоятельно упражняться и развивать исполнительские навыки, одновременно и отдыхая.

EVOBOX производства Studio Evolution – отличный вариант домашней караоке-системы, который позволит сочетать приятное с полезным. Фонотека компании содержит десятки тысяч песен, поэтому проблем с дефицитом треков точно не возникнет. Их можно загружать как по отдельности, так и целыми подборками.

Караоке-система EVOBOX позволяет гибко настраивать звучание фонограмм, персонализировать интерфейс, применять различные эффекты для голоса и погружаться в концертную атмосферу с эффектом LiveFX. Интеллектуальная система оценки качества пения анализирует попадание исполнителя в ноты, сопоставляет данные с эталонной партией и на этом основании делает выводы. Поэтому с EVOBOX можно не просто петь ради развлечения, а развиваться, совершенствуя вокальное мастерство и повышая оценки.

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