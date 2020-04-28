Нижегородские гостиницы получат поддержку из бюджета в период пандемии Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские гостиницы получат финансовую поддержку из регионального бюджета в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Все гостиницы Нижегородской области могут рассчитывать на льготу по выплате зарплат на каждого работника из расчета МРОТ с учетом НДФЛ. Также регион берет на себя обязательства на период режима повышенной готовности возместить коммунальные услуги. Ранее эти меры поддержки были доступны лишь для тех отелей, которые предлагали свои услуги в качестве обсерваторов.

Соответствующие изменения в указ "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" были одобрены губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

"Для нас крайне важна поддержка региональной гостиничной отрасли. Сложившаяся эпидемиологическая и социально-экономическая ситуация напрямую ее затронула. Безусловно, одной из приоритетных задач является сохранение имеющейся инфраструктуры, поэтому очень важно, что сейчас все отели смогут получить финансовую помощь без создания на их базе обсерваторов", - сказал Глеб Никитин.

"Мы находимся в постоянном контакте с представителями гостиничного бизнеса. Принятые изменения в указ, безусловно, позитивно скажутся на этой отрасли. Раньше далеко не все отели могли рассчитывать на эти меры поддержки, поскольку не могли создать для обсервации необходимые условия. Например, одно из требований касается того, что в обсерваторах должен быть гладкий пол, как правило, из кафеля или линолеума. Однако, по системе классификации гостиниц, во всех отелях категории выше трех звезд предусмотрен ковролин", – рассказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Свои антикризисные решения по поводу ситуации, возникшей вследствие пандемии коронавируса, представители бизнеса могут оставить на официальном сайте Стратегии развития Нижегородской области. На странице размещено всплывающее окно для рекомендаций и идей.

Напомним, что по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина региональное правительство разработало план поддержки реального сектора экономики.