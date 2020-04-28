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Спорт

"Артему Ефремову под силу решить вопросы, связанные с использованием инфраструктуры ЧМ-2018", - Антон Хазов

30 апреля 2020 16:27  [548] Спорт

Руководитель программы развития молодежного футбола, тренер ФК "Нижний Новгород" Антон Хазов прокомментировал назначение Артема Ефремова на должность министра спорта Нижегородской области

"Я очень рад, что на пост министра спорта назначили Артема Аркадьевича. Уверен, что со мной согласятся многие нижегородцы, особенно те, кто связан с футболом. Многим он известен именно по работе, связанной с этим видом спорта. И он не просто профессионал своего дела, он человек, который беззаветно влюблен в футбол", - сказал Антон Хазов.

"Именно неравнодушие к своему делу, уровень его компетентности, позволят решить все актуальные вопросы, которые связаны с использованием спортивной инфраструктуры, созданной к Чемпионату мира по футболу", - добавил тренер ФК "Нижний Новгород".

"Артем Аркадьевич - грамотный управленец, эффективный менеджер. Чтобы в этом убедиться, достаточно посетить спортивную базу отдыха "Изумрудное", над развитием которой он работал многие годы. Это настоящий "кусочек Европы" в нашей области, то место, которое отвечает всем современным запросам. И в этом, подчеркну, прежде всего, заслуга Артема Ефремова", - подытожил Антон Хазов.

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