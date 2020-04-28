Нижегородские академические, народные и эстрадные исполнители поддержали марафон "Наш День Победы" Культура и отдых

Фото: Аппарат полпреда в ПФО

Нижегородская область стала участником масштабной акции "Наш День Победы", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 1 мая 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. Народная акция инициирована аппаратом полномочного представителя президента РФ в ПФО.

В Нижнем Новгороде великую песню, ставшую символом Победы, вместе исполнили академические и джазовые музыканты, фольклорные и поп-исполнители. Вокалисты губернского оркестра и участники шоу "Голос. Дети".

Солисты Нижегородского государственного театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Виктор Ряузов, Татьяна Гарькушова, Александр Зубаренков, солисты Нижегородского губернского оркестра Дмитрий Зубарев, Татьяна Волкова, Дмитрий Маресев, Нижегородский муниципальный ансамбль народной песни "Любава", вокальная группа ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. К ним также присоединились участники шоу "Голос. Дети" Дарья Лебедева и Егор Григорьев, исполнители из кавер-группы "Jack Daniels Time" Владимир Торопыгин и Андрей Паньшин.

Съемки видеоролика прошли до введения режима самоизоляции в нижегородском кремле, у памятника Чкалову и у катера "Герой".

В начале ролика его участники отметили вклад региона в Великую Победу. В годы войны в области был создан уникальный военно-промышленный комплекс предприятий. Здесь выпускали практически все виды оборонной продукции — оружие и снаряжение для сухопутных войск, авиации и флота, взрывчатку и реактивное топливо. Завод "Красное Сормово" поставил фронту более 12 тысяч танков Т-34, 27 подводных лодок. Каждый третий отечественный истребитель был выпущен на Горьковском авиационном заводе им. С. Орджоникидзе. Горьковчане принимали активное участие в сдаче крови для переливания раненым воинам. Всего за годы войны на фронт было отправлено более 92 тысяч литров крови.

В акции "Наш День Победы" уже приняли участие Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Самарская область и Республика Татарстан. Нижегородская область передает эстафету в Пермский край.

Отметим, песенный марафон, инициированный аппаратом полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе, объединяет жителей регионов Поволжья в единый народный коллектив. Главная цель акции – сохранение исторической памяти о великом подвиге наших предков. Певцы и хоры ПФО исполнят на своих родных языках известную всем россиянам песню композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова "День Победы". Великая песня, которой в этом году исполняется 45 лет, объединит миллионы россиян в знак памяти о погибших и живых героях.

Напомним, запись выступлений творческих коллективов в регионах ПФО проходила в феврале и начале марта 2020 года, до введения режима самоизоляции и распространения режима повышенной готовности в России. И сегодня, в условиях ограничительных мер, такое исполнение одной из любимых песен на языках народов ПФО становится особенно пронзительным. Песни творческих коллективов республик и областей будут транслироваться на местных телеканалах и радиостанциях с 25 апреля по 8 мая 2020 года. Каждый день к акции будет присоединяться новый регион. В День Победы, 9 мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне. Все песни можно будет найти в социальных сетях и YouTube по хэштегам #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды.