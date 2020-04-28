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Культура и отдых

Арсенал приглашает нижегородцев поучаствовать в проекте "Искусство документа"

02 мая 2020 11:46  [131] Культура и отдых

Фото: с сайта arsenal-museum.art

ГЦСИ в Нижнем Новгороде (Арсенал) приглашает нижегородцев поучаствовать в проекте "Искусство документа".

Организаторы отметили, что если у кого-то сохранились фотографии времен Великой Отечественной войны, то фото могут стать частью виртуальной выставки.

Вместе со зрителями на примере снимков из их семейных архивов в Арсенале будут изучать особенности фотографии 1940-х годов: студийные съемки и любительские кадры, технические и художественные особенности фотоизображений, фрагменты и детали. В объективах фотокамер оказывались не только люди и судьбы, но и создаваемые фотографами образы, которые сегодня можно расшифровать.

Чтобы присоединиться к проекту, до 8 мая можно заполнить анкету по ссылке на сайте ГЦСИ в Нижнем Новгороде, прикрепив фотографию. По этой же ссылке с 9 мая будет доступна выставка.

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